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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen haline geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu merak konusu oldu. Yeşişçay'ınn oğlu ile olan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutuan Nurgül Yeşilçay hayranları, "Oğlun boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:02
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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, oğlu ile magazin dünyasını salladı. Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Gülperi dizisinin eski yıldızı Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ