Nurgül Yeşilçay hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer Nurgül...

Son olarak Gülperi dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay sergilediği performansla dikkat çekti. Yaz tatili sırasında Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.