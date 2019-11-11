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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diyete başladığını açıkladı. Sevenlerinin ilgi gösterdiği paylaşımla magazin dünyasının dikkatini çeken Nurgül Yeşilçay özel hayatıyla gündem oldu. Nurgül Yeşilçay'ın diyete başlamasını 'yeni bir proje geliyor' şeklinde yorumlayan sevenleri, usta oyuncunun boyunu merak etti. Peki Nurgül Yeşilçay'ın boyu kaç? İşte Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin boyları.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 16:24
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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diyete başladığını açıkladı. Sevenlerinin ilgi gösterdiği paylaşımla magazin dünyasının dikkatini çeken Nurgül Yeşilçay özel hayatıyla gündem oldu. Nurgül Yeşilçay'ın diyete başlamasını 'yeni bir proje geliyor' şeklinde yorumlayan sevenleri, usta oyuncunun boyunu merak etti.

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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

İşte Nurgül Yeşilçay'ı o paylaşımı... Özel hayatıyla merak konusu olan Nurgül Yeşilçay'ın boyu gündeme oturdu.

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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

Peki Nurgül Yeşilçay'ın boyu kaç? İşte Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin boyları.

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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

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Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM