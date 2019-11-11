Nurgül Yeşilçay diyete başladı! Nurgül Yeşilçay hakkındaki o gerçek

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diyete başladığını açıkladı. Sevenlerinin ilgi gösterdiği paylaşımla magazin dünyasının dikkatini çeken Nurgül Yeşilçay özel hayatıyla gündem oldu. Nurgül Yeşilçay'ın diyete başlamasını 'yeni bir proje geliyor' şeklinde yorumlayan sevenleri, usta oyuncunun boyunu merak etti. Peki Nurgül Yeşilçay'ın boyu kaç? İşte Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin boyları.