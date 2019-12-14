Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

Norm Ender'in büyük çıkış yakaladığı 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı olduğu iddiasıyla önce Spotify'dan kaldırılmış ardından yayına geri verilmişti. Norm Ender'e bir şok da Youtube'dan geldi. YouTube'da şarkıyı aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.