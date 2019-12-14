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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

Norm Ender'in büyük çıkış yakaladığı 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı olduğu iddiasıyla önce Spotify'dan kaldırılmış ardından yayına geri verilmişti. Norm Ender'e bir şok da Youtube'dan geldi. YouTube'da şarkıyı aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:56
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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

Mekanın Sahibi şarkısı ile rap dünyasına bomba gibi geri dönen Norm Ender'e kötü haber YouTube'dan geldi. Ender'in daha önce Spotify'dan kaldırılan şarkısı bu sefer YouTube'dan kaldırıldı.

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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.

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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

SPOTİFY'DAN KALDIRILMIŞTI

'Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait 'Work My Move' isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti.

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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

Şarkısının Spotify'dan kaldırılması üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Norm Ender ise olay hakkında "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Norm Ender'e bir şok daha! ‘Mekanın Sahibi’ YouTube'dan kaldırıldı

YOUTUBE'DAN DA KALDIRILDI

Bu gelişmelerin ardından bugün ise YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender'in şarkısı 'Mekanın Sahibi' şarkısının klibine erişemiyor.