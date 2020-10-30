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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

'Mekanın Sahibi' şarkısıyla adını milyonlara duyuran Norm Ender, meslek hayatında yaşadığı ilginç olayı anlattı. İzmir'de verdiği bir konserde kapıdaki görevlilerin kendisini içeri almadıklarını söyleyen Ender, "Kendi organizasyonuma para vererek katılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:15
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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

Geçen yıl çıkardığı 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla 186 milyon tık alan ünlü rapçi Norm Ender, önceki gün oyuncu İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı.

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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

Küçükken yaptığı bazı yaramazlıkların suçunu kız kardeşine attığını itiraf eden 35 yaşındaki Ender, meslek hayatında başına gelen ilginç bir olayı da paylaştı.

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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

Ender, memleketi İzmir'de gerçekleştirdiği bir organizasyonda, kapıdaki görevlilerin kendisini tanımayıp içeri almadıklarını açıkladı.

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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

İZLEYİCİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Norm Ender, "Görevlileri ikna edemeyince posterlerdeki fotoğrafımı gösterdim. Bana yine inanmadılar. Ben de kendi organizasyonuma para vererek katılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

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Norm Ender kendi konserine biletle girebildi

Bu ilginç hikaye, izleyicileri kahkahaya boğdu. Öte yandan programda seyircilerden birinin mırıldanarak söylediği "Mekanın Sahibi" şarkısını Norm Ender'in de bilememesi sahnede eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu...