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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Norm Ender kendi konserine biletle girebildi
'Mekanın Sahibi' şarkısıyla adını milyonlara duyuran Norm Ender, meslek hayatında yaşadığı ilginç olayı anlattı. İzmir'de verdiği bir konserde kapıdaki görevlilerin kendisini içeri almadıklarını söyleyen Ender, "Kendi organizasyonuma para vererek katılmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:15
Geçen yıl çıkardığı 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla 186 milyon tık alan ünlü rapçi Norm Ender, önceki gün oyuncu İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Küçükken yaptığı bazı yaramazlıkların suçunu kız kardeşine attığını itiraf eden 35 yaşındaki Ender, meslek hayatında başına gelen ilginç bir olayı da paylaştı.
Ender, memleketi İzmir'de gerçekleştirdiği bir organizasyonda, kapıdaki görevlilerin kendisini tanımayıp içeri almadıklarını açıkladı.
İZLEYİCİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
Norm Ender, "Görevlileri ikna edemeyince posterlerdeki fotoğrafımı gösterdim. Bana yine inanmadılar. Ben de kendi organizasyonuma para vererek katılmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Bu ilginç hikaye, izleyicileri kahkahaya boğdu. Öte yandan programda seyircilerden birinin mırıldanarak söylediği "Mekanın Sahibi" şarkısını Norm Ender'in de bilememesi sahnede eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu...