Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Boşanma aşamasında olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz arasında yeni bir kriz meydana geldi. Kısa bir süre önce yurt dışından dönen Necati Şaşmaz, annelerinde bulunan çocuklarını almaya gitti. Ancak Nagehan Şaşmaz, 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekesiyle çocuklarını vermedi. Şaşmaz, görme hakkı bulunduğu çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.