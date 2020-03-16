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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Boşanma aşamasında olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz arasında yeni bir kriz meydana geldi. Kısa bir süre önce yurt dışından dönen Necati Şaşmaz, annelerinde bulunan çocuklarını almaya gitti. Ancak Nagehan Şaşmaz, 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekesiyle çocuklarını vermedi. Şaşmaz, görme hakkı bulunduğu çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:35
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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Ukrayna'da bulunan ve 4 Mart'ta Türkiye'ye dönen Necati Şaşmaz, 6.5 ve 1.5 yaşlarındaki iki oğlunu almak için bu sabah boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın Üsküdar'da bulunan evine gitti.

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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın yurtdışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocuklarının ise hasta oldukları için bağışıklık sistemlerin düşük olduğunu belirterek vermek istemedi.

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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Ancak Necati Şaşmaz, avukat, polis ve pedagog eşliğinde çocuklarını aldı.

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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

İŞLEMLER 2 SAAT SÜRDÜ

Çocukların alınması için yasal işlemlerin yapıldığı sırada taraf avukatları arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. Karşılıklı beyanların resmi belgeye döküldüğü aşamalarda Necati Şaşmaz, siyah bir panelvanın içinde bekledi.

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Necati Şaşmaz ve Nagehan şaşmaz arasında karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...

Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi ise evinden çıkarak avukatlarıyla sık sık görüştü. Yaklaşık 2 saat süren işlemler ve sözlü tartışmaların ardından Necati Şaşmaz iki oğluyla birlikte evin önünden ayrıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda ise oyuncu Doğuhan Güney'in olduğu görüldü.