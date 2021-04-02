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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim yeni bölümünde büyük heyecan! Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim yeni bölümünde büyük heyecan! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 7. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler... Giriş Tarihi: 02.04.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 13:22
Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.
Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır.
Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.