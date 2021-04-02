Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim yeni bölümünde büyük heyecan!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 7. yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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