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Nagihan Karadere'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzecek açıklama geldi. Kansere yakalandığını duyuran 38 yaşındaki Karadere, gözyaşları içerisinde dua istedi. Haberin duyulmasının ardından sevenleri, "Nagihan Karadere ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" gibi soruları sorgulama başladı. İşte, Nagihan Karadere'nin hastalığı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 19:27
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Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

Survivor Nagihan, hastalık haberiyle sosyal medyada gündem oldu.Sporcu kimliğinin yanı sıra Survivor'daki performansı ile de tüm ülkenin tanıdığı bir isim haline gelen Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıkladı. Haberin yayılmasının ardından güzel yarışmacının sevenler, "Survivor Nagihan kanser mi oldu?", "Nagihan Karadere'nin hastalığı ne?'" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, haberin detayları...

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Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

NAGİHAN KARADERE'NİN HASTALIĞI NE?

48 yaşındaki Karadere, kendisini arayan gazeteci Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı:

"1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

Karadere'nin ne kanseri olduğu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı.Geçen günlerde bir açıklamada bulunan Karadere, şu ifadeleri kullandı: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan.Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm."

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Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

ACUN ILICALI'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.

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Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle...