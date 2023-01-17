Nagihan Karadere’nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?

NAGİHAN KARADERE'NİN HASTALIĞI NE?

48 yaşındaki Karadere, kendisini arayan gazeteci Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı:

"1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

Karadere'nin ne kanseri olduğu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.