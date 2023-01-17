22 Ocak 2023, Pazar
Nagihan Karadere'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Nagihan Karadere ne kanseri?
Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzecek açıklama geldi. Kansere yakalandığını duyuran 38 yaşındaki Karadere, gözyaşları içerisinde dua istedi. Haberin duyulmasının ardından sevenleri, "Nagihan Karadere ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" gibi soruları sorgulama başladı. İşte, Nagihan Karadere'nin hastalığı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 19:27
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