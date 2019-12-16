Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

Son yıllarda çektiği filmlerle sinemaya damga vuran Mustafa Uslu bir şok daha yaşadı. Kısa bir süre öncesine kadar Müslüm filmi ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yaşadığı polemikle gündemde olan yapımcı Mustafa Uslu'nun adı şimdi de Çiçero filmi yüzünden gündeme geldi. Çiçe filminde hikayesi anlatılan casus Elyesa Bazna'nın kızları, filmin kendilerinden izinsiz çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.