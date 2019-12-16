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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

Son yıllarda çektiği filmlerle sinemaya damga vuran Mustafa Uslu bir şok daha yaşadı. Kısa bir süre öncesine kadar Müslüm filmi ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yaşadığı polemikle gündemde olan yapımcı Mustafa Uslu'nun adı şimdi de Çiçero filmi yüzünden gündeme geldi. Çiçe filminde hikayesi anlatılan casus Elyesa Bazna'nın kızları, filmin kendilerinden izinsiz çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:02
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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

'Çiçero' kod adıyla tanınan Elyesa (İlyas) Bazna'nın hayatını konu alan "Çiçero" filmi, 18 Ocak'ta vizyona girmişti. Bazna'nın kızları Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, filmin seyirciyle buluşmasından 11 ay sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

100 BİN TL ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Dava dilekçesinde, "Elyesa Bazna'nın hayatı filme alınırken, kızlarından izin alınmamıştır. Üç kız kardeşin 'Çiçero' adlı filmden sonradan haberleri olmuştur. Filmde babalarının gerçek hikâyesi çarpıtılmış ve gerçekle var olmayan duygusal ilişkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır" denildi.

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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

Avukatlar, Elyesa Bazna'nın "Ich War Cicero" (Ankara Casusu Çiçero) adlı eserinin izinsiz şekilde film haline getirildiğini öne sürerek 100 bin TL ödenmesini istedi.

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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

ÖNCEKİ FİMLERİ DE OLAYLI

Mustafa Uslu'nun daha önce çektiği filmler de skandallarla gündeme geldi.

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Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘İzinsiz çektin’ deyip mahkemeye verdiler

Muhterem Nur, "Müslüm"den para almadığını belirterek dava açacağını söyledi.