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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: "Bunları birlikte planladık…”
Geçtiğimiz günlerdeki bir organizasyonda Burcu Esmersoy'a sahnede söyledikleriyle gündem olan Mustafa Sandal olaya açıklık getirdi. Bunları birlikte planladıklarını söyleyen Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'la geçen diyaloğu için 'Verdiği tepkiyi 'kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi' dedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:58
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