Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: "Bunları birlikte planladık…”

HER ŞEY MİZANSENDİ!

"Burcu ile törenden bir gece önce 'mizansen yapalım' diye konuştuk. Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yaptık.



