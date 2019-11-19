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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: "Bunları birlikte planladık…”

Geçtiğimiz günlerdeki bir organizasyonda Burcu Esmersoy'a sahnede söyledikleriyle gündem olan Mustafa Sandal olaya açıklık getirdi. Bunları birlikte planladıklarını söyleyen Mustafa Sandal, Burcu Esmersoy'la geçen diyaloğu için 'Verdiği tepkiyi 'kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi' dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:58
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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: Bunları birlikte planladık…”

Geçtiğimiz günlerdeki bir organizasyonda Burcu Esmersoy'a sahnede ettiği iltifatlarla adı hızlı çapkın'a çıkan Mustafa Sandal, olaya açıklık getirdi. Magazinn.com'a konuşan Sandal, şunları söyledi:

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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: Bunları birlikte planladık…”

Sandal, çapkınlık haberleriyle ilgili "Şu anda aşk modunda değilim" dedi.

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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: Bunları birlikte planladık…”

HER ŞEY MİZANSENDİ!

"Burcu ile törenden bir gece önce 'mizansen yapalım' diye konuştuk. Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yaptık.

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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: Bunları birlikte planladık…”

Verdiği tepkiyi 'kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi!"

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Mustafa Sandal'ın Burcu Esmersoy sözleri olay olmuştu: Bunları birlikte planladık…”

SAHNEYİ TERK ETMİŞTİ

Güzel sunucu, Sandal'ın "Spor salonunda mekik çekerken sana bakıyorum" esprisi üzerine "Konu başka yerlere gidiyor" diyerek sahneyi terk etmişti.