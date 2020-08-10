Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından dost kalmaya devam etti. İkili sık sık yeniden barışacakları yönünde haberlerle gündeme gelirken Mustafa Sandal'dan kafa karıştıran bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından eski eşiyle fotoğrafını paylaşan Sandal, kısa süre içinde silerek sadece çocuklarının fotoğrafını paylaştı.