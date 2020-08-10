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Haberler Galeri Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından dost kalmaya devam etti. İkili sık sık yeniden barışacakları yönünde haberlerle gündeme gelirken Mustafa Sandal'dan kafa karıştıran bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından eski eşiyle fotoğrafını paylaşan Sandal, kısa süre içinde silerek sadece çocuklarının fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:19
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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında tek celsede bitirdi. İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile dost kaldıklarını söyleyen Sandal, önceki gün oğlunun yeni yaşını kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

Eski eşiyle doğum gününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kısa süre içinde fotoğrafı yayından kaldırdı.

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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelen eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki gün Yaman'n 12. yaş partisinde buluştu.

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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran Emina Jahovic hamlesi! Önce paylaştı sonra sildi

Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.