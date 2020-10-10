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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic dost kalmaya karar vermişti. Çocuklarıyla sık sık bir araya gelen ve birlikte tatile çıkan ikili artık iki yabancı oldu. İkili birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakırken konuyla ilgili açıklama yapan Jahovic, 'Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok' dedi!

Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 09:13
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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

11 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic boşanmalarının ardından dost kalmıştı.
Çocuklarıyla birlikte sık sık bir araya gelen ikili artık iki yabancı oldu.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

Eski eşlerin geçtiğimiz günlerde birbirlerini Instagram'dan sildiği ortaya çıkmıştı.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

Önceki gün ülkesi Sırbistan'da kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapan güzel şarkıcı, Mustafa Sandal ile ilgili net konuştu.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

Eski eşini sosyal medyadan takibi bıraktığını doğrulayan Emina Jahovic, şöyle dedi:

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

"Boşandıktan sonraki iki yıl boyunca Mustafa ile sık sık bir araya geldik. Ama artık oğullarımız, ayrılığı kabullendi. Yeterince dost kaldık ama bundan sonra Mustafa ile sık sık görüşmeme ve hatta onu Instagram'da takip etmeme bile gerek yok. Oğullarımızla ilgili konuları telefonla konuşarak da çözebiliriz."