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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular
2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic dost kalmaya karar vermişti. Çocuklarıyla sık sık bir araya gelen ve birlikte tatile çıkan ikili artık iki yabancı oldu. İkili birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakırken konuyla ilgili açıklama yapan Jahovic, 'Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok' dedi!
Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 09:13
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