Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in dostlukları da bitti! İki yabancı oldular

"Boşandıktan sonraki iki yıl boyunca Mustafa ile sık sık bir araya geldik. Ama artık oğullarımız, ayrılığı kabullendi. Yeterince dost kaldık ama bundan sonra Mustafa ile sık sık görüşmeme ve hatta onu Instagram'da takip etmeme bile gerek yok. Oğullarımızla ilgili konuları telefonla konuşarak da çözebiliriz."