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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal o davayı kazandı! Binlerce lira tazminat ödeyecekler Mustafa Sandal o davayı kazandı! Binlerce lira tazminat ödeyecekler
Mustafa Sandal, bir zamanlar reklam yüzü olduğu firmaya dava açmıştı. Sandal, yüzü olduğu akaryakıt firmasıyla anlaşmaları bitmiş olmasına rağmen fotoğraflarını kullanmaları nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme şirketin Mustafa Sandal'a tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:47
Bir akaryakıt şirketinin reklam yüzü olan Mustafa Sandal, sözleşmelerinin bitmesinin ardından fotoğraf ve afişlerinin reklam amacı ile kullanılmasına göz yummadı ve dava açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Sandal, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada akaryakıt şirketinin kendisine izinsiz kullanım nedeniyle 65 bin TL tazminat ödemesi talebinde bulunmuştu.
Akaryakıt şirketinin avukatları, yaptığı savunmada; istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtip şirketin kusuru olmadığını bu nedenle davanın reddedilmesi talebinde bulunmuştu.
Mahkeme akaryakıt şirketi ve Mustafa Sandal arasındaki davada karara vardı.
Akşam'da yer alan habere göre mahkeme, Mustafa Sandal'ı haklı buldu ve akaryakıt şirketinin 51 bin 398 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.