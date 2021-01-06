Mustafa Sandal o davayı kazandı! Binlerce lira tazminat ödeyecekler

Akaryakıt şirketinin avukatları, yaptığı savunmada; istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtip şirketin kusuru olmadığını bu nedenle davanın reddedilmesi talebinde bulunmuştu.

