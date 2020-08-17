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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!

2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde boşanma davası açmıştı. Ersubaşı'nın dava açtığını duyurmasının ardından eşi tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Boşanma aşamasında olan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'dan eşi Mustafa Can Keser'e karşı bir hamle daha geldi…

Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:08
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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde basın yolu aracılığıyla eşi Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu.

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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!

Daha sonra Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmış ve Keser, iddiaları kabul etmişti.

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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!

2 AY BOYUNCA KORUNACAK

Boşanma kararı alan çiftin davası açıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e karşı 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.

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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!

Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.

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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!