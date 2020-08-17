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Mustafa Can Keser’e boşanma davası açan Damla Ersubaşı’dan bir hamle daha!
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde boşanma davası açmıştı. Ersubaşı'nın dava açtığını duyurmasının ardından eşi tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Boşanma aşamasında olan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'dan eşi Mustafa Can Keser'e karşı bir hamle daha geldi…
Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:08
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