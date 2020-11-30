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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!
Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Sevenlerine ekranda olacağı müjdesini veren Dalkılıç, işleriyle anılmak istediğini, özel hayatıyla ön planda rahatsız olduğunu belirtti. Magazin figürü gibi anılmak istemediğini söyleyen Murat Dalkılıç, "Biz film çekmiyoruz, gerçek hayatlar yaşıyoruz. İlişkilerimizin dizi ya da film gibi izlemesini sevmiyorum" dedi. İşte Murat Dalkılıç'ın samimi açıklamalar...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:53
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