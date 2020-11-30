Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

EKRANDA OLACAĞIM

* Kendinizi pop-star olarak görüyor musunuz?

Dünyada bence artık 'starlık' kavramı kalmadı. Ulaşılmaz olana yakıştırılan bir kavramdı. Star diye adlandırdığımız sanatçılarla iletişime geçmek çok zordu. Şimdi öyle değil. Sosyal medya üzerinden herkese ulaşabiliyorsun artık. İstediğin görüşü belirtiyor, eleştiriyorsun. Bu yüzden 'starlık' etiketi artık yok. Ben de kendimi star olarak adlandırmıyorum. Ne kadar çok göz önünde olursam o kadar geriliyorum aksine...

* Yakında yeni bir projeniz var mı?

Evet. Çok güzel bir dijital platform kurdum. Oradan yeni şarkılarımı paylaşacağım dinleyicilerimle. Müzikte çok üretken bir döneme girdim. Güzel besteler yaptım. Sinan Akçıl'dan da besteler aldım. Bunları sırasıyla paylaşacağım Şubat ayında... Melih Kibar albümünde de yer aldım. O da yakın zamanda çıkacak. Oyunculuk için de teklif geldi, kabul ettim. Yakında bir televizyon kanalında sevenlerimin karşısına çıkacağım. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim, sürpriz olsun.