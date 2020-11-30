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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Sevenlerine ekranda olacağı müjdesini veren Dalkılıç, işleriyle anılmak istediğini, özel hayatıyla ön planda rahatsız olduğunu belirtti. Magazin figürü gibi anılmak istemediğini söyleyen Murat Dalkılıç, "Biz film çekmiyoruz, gerçek hayatlar yaşıyoruz. İlişkilerimizin dizi ya da film gibi izlemesini sevmiyorum" dedi. İşte Murat Dalkılıç'ın samimi açıklamalar...

Sabah
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:53
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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

Ünlü müzisyen Murat Dalkılıç, Günaydın'a özel açıklamalar yaptı. Magazin figürü gibi anılmak istemediğini söyleyen Dalkılıç, "Biz film çekmiyoruz, gerçek hayatlar yaşıyoruz. İlişkilerimizin dizi ya da film gibi izlemesini sevmiyorum" dedi.

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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

30 YENİ BESTE YAPTIM

* Pandemi süreci müzik sektörünü de şekillendirdi, öyle değil mi?

Dünyadaki müzik sektörünü de, bizleri de çok etkiledi pandemi. Sektör büyük bir değişime girdi. Açıkçası yeni koşullar biz müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktı. Başlarda direndik ama dijitalleşen müziğe ayak uyduruyoruz artık. Dijital dünya bireyselleştirdi bizleri. Çeşitlilik de çok fazla, bu yüzden rekabet arttı. Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Benim kendi birikimim vardı, o yüzden şanslıyım ama ekibimdekiler için öyle değil durum maalesef. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız.

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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

* Son yıllarda üretkenliğinizin azaldığını düşünüyorum... Buna katılıyor musunuz?

Evet. Eskisi kadar müziğe zaman ayıramadım. Çok bölündüm çünkü. Animasyon şirketime daha çok vakit ayırdım. Müziğe vaktimin yüzde 30'unu verebiliyordum. Şimdi yeniden müziğe yöneldim. Karantinada 30'a yakın beste yaptım. Dinleyicilerimle buluşturacağım.

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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

EKRANDA OLACAĞIM

* Kendinizi pop-star olarak görüyor musunuz?

Dünyada bence artık 'starlık' kavramı kalmadı. Ulaşılmaz olana yakıştırılan bir kavramdı. Star diye adlandırdığımız sanatçılarla iletişime geçmek çok zordu. Şimdi öyle değil. Sosyal medya üzerinden herkese ulaşabiliyorsun artık. İstediğin görüşü belirtiyor, eleştiriyorsun. Bu yüzden 'starlık' etiketi artık yok. Ben de kendimi star olarak adlandırmıyorum. Ne kadar çok göz önünde olursam o kadar geriliyorum aksine...

* Yakında yeni bir projeniz var mı?

Evet. Çok güzel bir dijital platform kurdum. Oradan yeni şarkılarımı paylaşacağım dinleyicilerimle. Müzikte çok üretken bir döneme girdim. Güzel besteler yaptım. Sinan Akçıl'dan da besteler aldım. Bunları sırasıyla paylaşacağım Şubat ayında... Melih Kibar albümünde de yer aldım. O da yakın zamanda çıkacak. Oyunculuk için de teklif geldi, kabul ettim. Yakında bir televizyon kanalında sevenlerimin karşısına çıkacağım. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim, sürpriz olsun.

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Murat Dalkılıç’tan sevenlerine müjde: Ekranda olacağım!

İLİŞKİLERİMİZİN DİZİ GİBİ İZLENMESİNİ SEVMİYORUM

* Göz önünde olmaktan gerildiğiniz söylediniz. Neden?

Müziğimle gündeme gelmek istiyorum. Mesleğimle alakalı sorular sorulmadığı zaman geriliyorum. Magazin figürü gibi davranılmasını istemiyorum bana. Bizim, hayatımız, acılarımız, sevinçlerimiz gerçek. Film yapmıyoruz. Basının yaşadıklarımızı film gibi kurgulayıp, senaryolaştırmasına itirazım var.

* Ünlülerle birlikte olmanız basının da ilgisini çekiyor ama...

Biz film çekmiyoruz, gerçek hayatlar yaşıyoruz. Yazılmış senaryo yok. İlişkilerimizin film ya da dizi gibi izlenmesini sevmiyorum. İşim dışındaki konularla ilgili ne kadar çok gündeme gelirsem bana o kadar zararı dokunuyor.