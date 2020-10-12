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12 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel zararı! 600 bin TL…
3 yıllık aşklarını sürpriz şekilde sonlandıran Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sevenlerini şoke etmişti. İlişkileri döneminde Hande Erçel'le birlikte yaşadığı Çubuklu'daki evine bir daha adım atmayan Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL zarara uğradığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:56
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında ani bir kararla sonlandırmıştı.
İlişkileri boyunca aynı evde yaşayan ikiliden Dalkılıç, bir süre Çeşme'de kalarak, Erçel'in Çubuklu'daki evden taşınmasını beklemişti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'den Ufuk Özcan, "Hande Zararı" başlıklı haberinde, "Duyduğuma göre birlikte oturdukları dönem ultra lüks villanın senelik 600 bin TL'lik kirasını peşin ödeyen Murat Dalkılıç, yeni ev bakmaya başlamış" bilgisine yer verdi.
Ayrılık sonrası güzel oyuncuyla yaşadığı eve adımını dahi atmayan Murat Dalkılıç'ın, bir süre Etiler'deki ofisinde kaldığı belirtildi.
Önümüzdeki ay yıllık ödediği kira dolacak olan şarkıcının, şimdiden Bebek ve Levent'ten daire bakmaya başladığı iddia edildi.
37 yaşındaki popçu hakkında, "çok sevdiği Hande Erçel'den ayrılmakla kalmadı, 600 bin TL'lik kirasının çoğu da boşa gitti" yorumu yapıldı.