Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel zararı! 600 bin TL…

3 yıllık aşklarını sürpriz şekilde sonlandıran Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sevenlerini şoke etmişti. İlişkileri döneminde Hande Erçel'le birlikte yaşadığı Çubuklu'daki evine bir daha adım atmayan Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL zarara uğradığı öğrenildi.