BİZE ULAŞIN
Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 2018'in Haziran ayında konuk olan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu söylemişti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın canlı yayınında 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Osman Yalçınkaya'nın gizlediği gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya'nın yaptığı vahşet tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:58
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7