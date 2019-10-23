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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 2018'in Haziran ayında konuk olan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu söylemişti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın canlı yayınında 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Osman Yalçınkaya'nın gizlediği gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya'nın yaptığı vahşet tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:58
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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 2018'in Haziran ayında konuk olan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu söylemişti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın canlı yayınında 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Osman Yalçınkaya'nın gizlediği gerçek ortaya çıktı.

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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

GÖZYAŞI DÖKEREK EŞİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Müge Anlı'nın programına çıkan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı dökt.

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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

KEMİKLER KAYIP KADININ ÇIKTI

Bu arada mahalle sakinleri, 28 Temmuz'da kentsel dönüşüm kapsamında yer alan metruk binaların bulunduğu alanda kemikler buldu. İhbar üzerine polis ekipleri, ortaya çıkan kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü. Yaklaşık 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, televizyon ekranlarına çıkarak eşinin bulunmasını isteyen Osman Yalçınkaya üzerinde yoğunlaştı. Yapılan araştırmaların ardından emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya, gözaltına alındı. Osman Yalçınkaya, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya 'eşim kayıp' demişti! Vahşet sorguda ortaya çıktı!

'EVE GİDİP ORUCUMU AÇTIM'

Yalçınkaya ifadesinde eşini Ramazan ayında vakit geçirme bahanesiyle dışarıya çıkardığını belirterek, "Ahi Evran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına götürdüm. Burada bayılttım, daha sonra üzerini kağıt ve ağaç parçaları kapatarak yanımda getirdiğim çakmakla yaktım Uzun süre yanan eşimin başında bekledim. Sonra eve gittim ve orucumu açtım. Çocuklarıma ve komşularıma eşimin kaybolduğunu söyledim. Polise ihbarda bulunduk ve gece boyunca eşimi hep birlikte aradık" dedi.