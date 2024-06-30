30 Haziran 2024, Pazar
Müge Anlı'nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun memleketi meğerse...
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Sayısız başarılı işlere imza atan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 2022 yılında sade bir törenle dünya evine girmişti. Anlı'nın hayranları ise eşinin memleketini duyunca şaşırdı. Peki, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen nereli? İşte detaylar...
Giriş: 30.06.2024 09:54 Güncelleme: 30.06.2024 09:54
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