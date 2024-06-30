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Müge Anlı'nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun memleketi meğerse...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Sayısız başarılı işlere imza atan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 2022 yılında sade bir törenle dünya evine girmişti. Anlı'nın hayranları ise eşinin memleketini duyunca şaşırdı. Peki, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen nereli? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 09:54 Güncelleme: 30.06.2024 09:54
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Müge Anlı’nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun memleketi meğerse...

Türk televizyon tarihinin en sevilen kadın sunucularından biri olarak kabul edilen Müge Anlı, 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti.

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Müge Anlı’nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun memleketi meğerse...

Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime.

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Müge Anlı’nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun memleketi meğerse...

Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim." diyerek müjdeyi duyurmuştu.

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Müge Anlı’nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun memleketi meğerse...

Diğer yandan Müge Anlı'nın eşi hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Anlı'nın hayranları 'Müge Anlı'nın eşi Şİnasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Müge Anlı’nın eşi bakın aslen nereliymiş! 2 yıl önce evlendiler! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun memleketi meğerse...

Müge Anlı'nın aslen Adanalı olan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu,İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.