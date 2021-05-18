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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. Kaybolduğu gün Lütfiye Gündüz'ü defalarca aradığı ortaya çıkan Ramazan Özcan'ın 20 yıl önce ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman'ı da defalarca kez aradığı ortaya çıktı. Ramazan Özcan hakkında araştırmalar sürerken ortaya çıkan yeni tanık kan donduran açıklamalarda bulundu. Bugün stüdyoya gelen Özcan'dan ise herkesi şoke edecek bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:18
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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da araştırılan Lütfiye Gündüz'ün kaybının Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olabileceği iddiasının ardından ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı açıklamalarıyla gündeme damga vururken yıllar önce işlenen bir cinayet ve bir kayıpla ilgili yeni bağlantı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Ramazan Özcan hakkında canlı yayında gizli tanıktan gelen açıklama herkesi dehşete düşürdü.

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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Tanık beyefendi, Şehnaz Hanım'ın pazartesi sabah gelip, abi telefon tuşları çalışmıyor ben Nevşehir'e gideceğim dediğini, telefonu düzelttiğini ama yine de duyduğuna göre Şehnaz Hanım'ın o akşam Nevşehir'e gidip bir adamla görüldüğünü aktardı.

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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Gizli tanık; Şehnaz Hanım'ın telefon konuşmalarına baktıklarını, hep Ramazan Özcan olduğunu, 1.200 TL telefon faturası olduğundan bahsetti.

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Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Ramazan Özcan'ın karpuz, patates sattığını dile getiren beyefendi, Ramazan Bey'in her işi yaptığını, Nevşehir'den gittiğini belirtip Ramazan Bey'e bu telefon konuşmalarını sorduklarını ama kendilerine borç vardı onu alacaktım dediğini aktardı.