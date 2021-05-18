Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz'ün kaybında gizli tanıktan kan donduran sözler! Yaptıkları ortaya çıktı stüdyodan kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. Kaybolduğu gün Lütfiye Gündüz'ü defalarca aradığı ortaya çıkan Ramazan Özcan'ın 20 yıl önce ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman'ı da defalarca kez aradığı ortaya çıktı. Ramazan Özcan hakkında araştırmalar sürerken ortaya çıkan yeni tanık kan donduran açıklamalarda bulundu. Bugün stüdyoya gelen Özcan'dan ise herkesi şoke edecek bir hamle geldi.