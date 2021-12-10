Müge Anlı'da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen'den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Emirhan Demirok, eşi Birsen Demirok'un asker arkadaşına kaçtığını söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu. Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Birsen, bugün stüdyoda skandal açıklamalarda bulundu. Halil'e kaçarken evli olduğunu unuttuğunu söyleyen Birsen, annesinin de çağrılarına kayıtsız kaldı. Kısa süredir tanıdığı Halil için canını bile verebileceğini söyleyen Birsen'in anlattıkları stüdyodakileri de şoke etti. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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