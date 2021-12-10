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Müge Anlı'da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen'den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Emirhan Demirok, eşi Birsen Demirok'un asker arkadaşına kaçtığını söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu. Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Birsen, bugün stüdyoda skandal açıklamalarda bulundu. Halil'e kaçarken evli olduğunu unuttuğunu söyleyen Birsen, annesinin de çağrılarına kayıtsız kaldı. Kısa süredir tanıdığı Halil için canını bile verebileceğini söyleyen Birsen'in anlattıkları stüdyodakileri de şoke etti. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:44
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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Emirhan Demirok, dün anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

Eşinin üst devresine kaçtığını öne süren Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı.

Isparta'da askere gittikten sonra 2 buçuk yıllık eşiyle konuşmak isteyen Emirhan Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti.

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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Müge Anlı'nın, "Senin eşin de her arayanla ne konuşuyorsa?" sözlerine karşın üzüntüsünü gizlemeyen Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama! Evli olduğunu unutup eşinin asker arkadaşına kaçtı

"ÜSTÜNÜ GİYİP SİMİT ALMAYA GİTMİŞ"
Demirok, askerden izin için geldiği dönemde yaşanan olayı şu şekilde aktardı: "06.20'de evden çıktım. Eşim 07.30'da kalkmış WhatsApp'a girmiş. 08.05'te üstünü giyerek simit almaya gitmiş. Gidiş o gidiş...

2 buçuk yıldır evliyiz. Aynı memlekette yaşıyorduk. Seviyorduk birbirimizi. Aramız iyiydi, pazar günü akşam gitmeden hepimize sarıldı. Kardeşini öptü, sarıldı, bana sarıldı, kocam dedi. Seni çok seviyorum dedi ama sabah yok. Kandırdılar.