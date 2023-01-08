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Haberler Galeri MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tokat'ta kayıplara karışan Arife Gökçe'yi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ilk gününden bu yana baş şüpheli olan Sinan Sardoğan ise polis ekipleri tarafından ters kelepçe gözaltına alındı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı Arife Gökçe olayına ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Müge Anlı Sapık Sinan tutuklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 20:51
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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığı ilk günden bu yana davranışlarıyla çileden çıkaran Sinan Sardoğan ters kelepçe gözaltına alındı. Arife Gökçe isimli yaşlı kadının kayıplara karışması ile birlikte açılan dosyada her yeni gelişme ağızları açık bırakırken tüm Türkiye'nin sapık Sinan olarak tanıdığı Sardoğan gözaltına alındı. Peki Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? İşte sapık Sinan olayı son durum...

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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sardoğan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

"17 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ"

Öte yandan yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" dedi. Muavin ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etti..