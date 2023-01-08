MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....

"17 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ"

Öte yandan yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" dedi. Muavin ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etti..