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MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi? Arife Gökçe olayı gelişmeler....
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tokat'ta kayıplara karışan Arife Gökçe'yi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ilk gününden bu yana baş şüpheli olan Sinan Sardoğan ise polis ekipleri tarafından ters kelepçe gözaltına alındı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı Arife Gökçe olayına ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Müge Anlı Sapık Sinan tutuklandı mı?