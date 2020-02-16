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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Çözdüğü cinayetler, yakalttığı katiller ve bulduğu kayıplarla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. ATV'nin sevilen araştırmacı gazetecisi Müge Anlı'nın özel hayatını mercek altına alan milyonlarca seveni internet dünyasında aslen nereli olduğunu araştırdı. Müge Anlı aslen nereli? sorusu Google'da en çok arananlar arasına girdi. Peki ünlü sunucu aslen nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 09:06
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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, dobra kişiliği ile milyonların gönlünde taht kurmaya devame diyor. Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündeme gelen, sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu.

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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte herkesin şaşırdığı Müge Anlı nereli? sorusunun cevabı..

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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Hilal Altınbilek – İzmir

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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Burak Özçivit – Gaziantep

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Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Hande Erçel – Balıkesir