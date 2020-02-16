Müge Anlı memleketiyle Google'da en çok arananlar arasında! İşte ATV'nin yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek

Çözdüğü cinayetler, yakalttığı katiller ve bulduğu kayıplarla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. ATV'nin sevilen araştırmacı gazetecisi Müge Anlı'nın özel hayatını mercek altına alan milyonlarca seveni internet dünyasında aslen nereli olduğunu araştırdı. Müge Anlı aslen nereli? sorusu Google'da en çok arananlar arasına girdi. Peki ünlü sunucu aslen nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.