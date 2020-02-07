Müge Anlı hakkındaki gerçek sevenlerini şaşkına çevirdi! Müge Anlı meğer...

ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, programında milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı toplum yararına yaptığı programıyla, Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Başarılı sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında yakaladığı çıkışla sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Anlı'nın hayranları internette kendisiyle alakalı çıkan bilgileri merakla takip ediyor. Son zamanlarda "Müge Anlı nereli" sorusu yeni gündem oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini öğrendiklerinde adeta küçük dillerini yutuyorlar. Peki Müge Anlı nereli? İşte sorunun yanıtı...