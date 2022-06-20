20 Haziran 2022, Pazartesi
Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor?
Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Milyonların sevgilisi Müge Anlı, bugünkü programda kendisiyle ilgili bir şey açıklayacağını söyleyerek, evlilik haberini duyurdu. ATV'nin uzun soluklu programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın kiminle enleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:54
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