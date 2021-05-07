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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

Müge Anlı canlı yayınında nefesleri kesen son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı Faruk ile kayıplara karışan 16 yaşındaki Yazgül, Samsun'da ortaya çıktı. 07 Mayıs Cuma yayınlanan Müge Anlı programında stüdyoya bağlanan Yazgül, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ailesinin 'beni kurtarın' dediğini iddia ettiği Yazgül, eve dönmek istemeyince gerginlik üst seviyelere tırmandı. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri ise Faruk'un evine baskın düzenledi. İşte tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:52
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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı.

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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

16 yaşındaki Yazgül, sosyal medyadan tanıştığı Faruk ile kayıplara karıştı.

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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

Kızının kaybolmasından dolayı büyük endişe duyan aile, Yazgül'ün bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

Yazgül'ün ağabeyi, "Yazgül'ün kimliği bizde, HES Kodu yok, bilet alamaz tek başına bir yere gidemez. Kardeşimi kaçırdılar." iddiasında bulundu.

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Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı! Yazgül'ü kaçıran Faruk kayıplara karıştı

Müge Anlı ve ekibi, 16 yaşındaki kayıp Yazgül'ü Samsun'da Faruk yanında buldu.