Müge Anlı canlı yayınında herkesi şaşırtan açıklamalar: Kadınlığını kullanıp beni kirletti

Son dakika haberi... ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Müge Anlı'da bugün Erol Karakoç, eşi Nagihan Karakoç ile birlikte canlı yayına katıldı. Cansu ismindeki sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç, "1 milyon 200 bin liramı çaldı. Kadınlığını kullanıp beni kirletti." açıklamasında bulundu. Eşi Nagihan Karakoç ise kocasının herhangi bir suçu olmadığını belirtti. İşte bugün Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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