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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, hayranlarının ilgi odağı oldu. Aydınlattığı faili meçhul cinayetler, bulduğu kayıplar ve yakalattığı katillerle Türk televizyon tarihine geçen Müge Anlı, özel hayatını magazin dünyasından uzakta yaşıyor. Müge Anlı her ne kadar iş hayatındaki başarılarıyla gündeme gelmeyi tercih etse de, sevenleri özel hayatını merak ediyor. Müge Anlı hakkında merak edilenlerin başında da nereli olduğu var. Sevenleri internet dünyasında Müge Anlı nereli? araması yapıyor. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:59
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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

Müge Anlı 12 yıldır ATV'de devam ettirdiği programıyla Türkiye'nin umudu haline gelirken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Hiçbir zaman özel hayatını magazin dünyasına taşımayan Müge Anlı, sadece işindeki başarısıyla gündeme gelmek için mücade etmeye devam ediyor. Başarılı gazeteci/sunucu Müge Anlı'nın sevenleri özel hayatını internet dünyasında aramaya başladı.

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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

Geçtiğimiz aylarda Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin "2018 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni"nde 'Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı'nı alan Müge Anlı'nın da nereli olduğu merak konusu oldu.

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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

Peki Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri..

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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

Burak Özçivit – Gaziantep

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Müge Anlı aslen nereli? Müge Anlı'nın merak edilen gerçeği

Hilal Altınbilek – İzmir