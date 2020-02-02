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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, ATV'de yayınlanan programında milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor. Müge Anlı toplum yararına yaptığı programıyla, Türkiye'nin kalbinde taht kurdu. Başarılı sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında yakaladığı çıkışla sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Anlı'nın hayranları internette kendisiyle alakalı çıkan bilgileri merakla takip ediyor. Son zamanlarda "Müge Anlı nereli" sorusu yeni gündem oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini öğrendiklerinde adeta küçük dillerini yutuyorlar. Peki Müge Anlı nereli? İşte sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 16:49
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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Son zamanlarda "Müge Anlı nereli" sorusu yeni gündem oldu. Hayranları Müge Anlı'nın memleketini öğrendiklerinde adeta küçük dillerini yutuyorlar. Peki Müge Anlı nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Atv'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Özel hayatını mercek altına almasıyla Güneş'in memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Müge Anlı aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Hande Erçel – Balıkesir