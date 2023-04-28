28 Nisan 2023, Cuma
Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Gülcan 3 ay sonra bulundu. Halası ve eniştesinin hayatından endişe ettiği Gülcan'ı stüdyoya getiren Anlı, genç kızı ailesiyle yüzleştirdi. Gülcan'ın hep ailesini suçladığını belirten anne Songül, kardeşinin okuma yazma bilmediğini söyleyince Müge Anlı küplere bindi. Tansiyonun yükseldiği yayında Anlı hastalığını ilk kez açıkladı. Nefes almakta güçlük çektiğini belirten usta gazeteci, "Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır?" dedi. İşte Müge Anlı'nın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:31
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