Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

"Hiç kolay olmuyor o işler. 'Okuma yazma seferberliği' yapalım dediğimde millet de seferber olmuyor. Kendimi paraladım. İnsanlar unutuyorlar. O SMA'lı çocuklara bedava aşı alabilmek için günlerce uyumadım ben. Sağlık Bakanlığı ile konuşa konuşa kendim de mahvoldum onları da mahvettim."