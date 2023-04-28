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Haberler Galeri Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Gülcan 3 ay sonra bulundu. Halası ve eniştesinin hayatından endişe ettiği Gülcan'ı stüdyoya getiren Anlı, genç kızı ailesiyle yüzleştirdi. Gülcan'ın hep ailesini suçladığını belirten anne Songül, kardeşinin okuma yazma bilmediğini söyleyince Müge Anlı küplere bindi. Tansiyonun yükseldiği yayında Anlı hastalığını ilk kez açıkladı. Nefes almakta güçlük çektiğini belirten usta gazeteci, "Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır?" dedi. İşte Müge Anlı'nın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:31
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Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

Müge Anlı 3 aydır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Gülcan'ı ailesiyle buluşturdu. 25 yaşındaki evli ve 1 çocuk sahibi adama kaçtığı tespit edilen genç kızın ailesine tavırları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. "Bunun geri dönüşü yok. 18 yaşına gelene kadar onunla beklerim sonra da nikah kıyarız" sözleri olay olan Gülcan, babasına kızgınlığını ifade edip sevgiyi başka yerlerde aradığını belirtti.

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Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

Olayların ele alındığı sırada anne Songül Hanım'ın kardeşinin okuma yazma bilmediğini söylemesi Müge Anlı'yı çıldırttı.

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Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

MÜGE ANLI REST ÇEKTİ: "NEFES ALAMIYORUM, NEFES!"

Programa "Okuma yazma bilmiyorum" diyerek gelenlere çok kızdığını belirten Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

"OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ SIRASINDA CİĞERİMDE LEKE OLDU"

"Bak okuma yazma seferberliği sırasında ciğerimde leke oldu, leke! Söylemiyorum ama söyleyeyim. Gidip o halk eğitim merkezlerini dolaşırken ne hastalık kaptığımıza bir bak. Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır? Siz de biraz çaba harcayacaksınız."

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Müge Anlı akciğerindeki rahatsızlığı canlı yayında açıkladı! “Kendim de mahvoldum onları da mahvettim”

"Hiç kolay olmuyor o işler. 'Okuma yazma seferberliği' yapalım dediğimde millet de seferber olmuyor. Kendimi paraladım. İnsanlar unutuyorlar. O SMA'lı çocuklara bedava aşı alabilmek için günlerce uyumadım ben. Sağlık Bakanlığı ile konuşa konuşa kendim de mahvoldum onları da mahvettim."