07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Miray Daner Kubilay Aka ile ilişkisini tamamen bitirmesinin ardından Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı da aşkın ilanı olarak yorumlanmıştı. Dün Nişantaşı'nda görüntülenen Miray Daner'den beklenen açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 17:53
  • 1
  • 9
Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Kubilay Aka ile ayrılığının ardından adı Boran Kuzum ile anılan Miray Daner'den beklenen açıklama geldi.

  • 2
  • 9
Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Miray Daner, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı.

  • 3
  • 9
Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra adı bir diğer oyuncu Boram Kuzum ile aşk dedikodusuna karışan Daner, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia hakkında açıklama yaptı.

  • 4
  • 9
Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Nitekim Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.

  • 5
  • 9
Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Güzel oyuncu, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" demekle yetindi.