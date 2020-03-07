Miray Daner ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Miray Daner Kubilay Aka ile ilişkisini tamamen bitirmesinin ardından Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı da aşkın ilanı olarak yorumlanmıştı. Dün Nişantaşı'nda görüntülenen Miray Daner'den beklenen açıklama geldi.