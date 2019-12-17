Milyonları yanıltan TDK sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 852.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 852.yeni bölümü yine birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Geceye TDK sorusu damga vurdu. Milyonları yanıltan cevap stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve 852.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 04:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





