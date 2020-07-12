Milyoner'e damga vuran Yeşilçam sorusu! Milyonlar 'Yaşar Usta!' diye bağırdı

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Türkiye'de büyük çoğunlukla bilinen Yaşar Usta yanıtını yarışmacının verememesi gecenin olayı oldu. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 01:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 01:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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