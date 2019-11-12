Milyoner'e damga vuran 'Yeşilçam' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 843.yeni bölümü birbirinden farklı sorulara ve yarışmacılara sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de geceye damga vuran soru ise ''Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır'' sorusu oldu. İşte yarışmacının o soruya verdiği cevap ve 843.yeni bölümde yöneltilen bütün soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 05:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





