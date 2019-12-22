Milyoner’e damga vuran "Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir?" sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 853 .yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının büyük bir beğeni ile takip edilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 853.yeni bölümü her zamanki gibi birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 853. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damgasını vurdu. Peki, Milyoner'deki 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı hangisi? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve 853.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...