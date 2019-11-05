Milyoner'e damga vuran 'Ferdi Tayfur' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 841.yeni bölümüne Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu. Yarışmacı ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u düşünerek cevap verdi fakat gerçek bambaşkaydı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 841. bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 04:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 04:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





