Milyoner'de ters köşe yaptıran Sivaslı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 872.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 872.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in 872.yeni bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 30.000 TL değerindeki 'Sivaslı' sorusu günün en dikkat çeken anıydı. İşte Sivaslıları bile yanıltan o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 01:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





