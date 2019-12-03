Milyoner'de şaşkına çeviren soru! Kim Milyoner Olmak İster 848.yeni bölüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 848.yeni bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 848.yeni bölümünde ''2018 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de antep fıstığı üretiminin en fazla yapıldığı il neresidir?'' sorusunun doğru cevabı milyonları ve soruyla karşı karşıya kalan yarışmacıyı şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde herkesi şaşırtan o cevap ve yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 03:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 03:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





