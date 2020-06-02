Milyoner'de Pokemon sorusu! Bir nesil ekrana kilitlendi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken özellikle Pokemon sorusu büyük ilgi çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 01:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 01:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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