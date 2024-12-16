16 Aralık 2024, Pazartesi
Milyoner'de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta duygusal anlar gerçekleşti. Programa Ömer Kaptan isimli 23 yaşındaki bir yarışmacın katıldı. Kaptan'ın karşısına 7. sorudaki çıkan sesli soru karşısında Oktay Kaynarca gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 01:25