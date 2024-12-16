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Milyoner'de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta duygusal anlar gerçekleşti. Programa Ömer Kaptan isimli 23 yaşındaki bir yarışmacın katıldı. Kaptan'ın karşısına 7. sorudaki çıkan sesli soru karşısında Oktay Kaynarca gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 01:25
Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Programa Ömer Kaptan isimli 23 yaşındaki bir yarışmacın katıldı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Milyoner'de bu hafta duygusal anlar gerçekleşti.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Kaptan'ın karşısına 50.000 bin TL değerinceki, "Dinlediğiniz konuşma, 2019 yılında vefat eden hangi sanatçıya aittir?" sorusu çıktı. Sesli soru karşısında duygulanan Oktay Kaynarca ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Soru: "Dinlediğiniz konuşma, 2019 yılında vefat eden hangi sanatçıya aittir?" ?

A: Belgin Doruk
B: Ayşen Gruda
C: Suna Pekuysay
D: Yıldız Kenter

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Sesli soru karşısında seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı D: Yıldız Kenter cevabını verdi.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Seyirciye güvenen Kaptan, soruyu doğru cevapladı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Soru karşısında gözyaşlarını tutumayan ünlü sunucu Oktay Kaynarca, Kaptan'ın doğru cevabı vermesiyle, "Özür dilerim birden dağıldım hocamın sesini duyunca konservatuardan. Çokta güzel okumuş. Hakikaten dağıttı beni. Ruhu şad olsun. Şu ana kadar gerçek anlamda Türk sahne sanatlarına, Türk sinemasına oyuncu yetiştirmiş, hocaların da hocası anlamına gelen bir isimdir Yıldız Kenter.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Konservatuarda birçok öğrenci yetiştirmiş çok önemli değerlerimizden biridir. Bu soru ile birlikte tekrar burada yad ettiğimiz için ekibimize de teşekkür ederim. Ruhu şad olsun." sözlerini kullandı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Yarışmacı 500.000. bin TL değerinceki soru karşısında programdan çekilme kararı aldı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Yarışmadan çekilmek isteyen Kaptan "D: Ne üdüğü belirsiz" cevabını verdi

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

Fakat doğru cevap B olacaktı.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

YARIŞMAYA "300.000 TL" İLE VEDA ETTİ

Yarışmadan çekilme kararı alan renkli yarışmacı, programa 300.000 bin TL ile veda etti.

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de duygulandıran anlar! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutumadı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...