Milyoner'de dikkat çeken Osmanlı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, özellikle bir yarışmacıya yöneltilen ''Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu. Milyoner yeni bölüm soru ve cevapları...