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Kim Milyoner Olmak İster'e "Tarih" sorusu damga vurdu! Yarışmacı verdiği cevapla şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan İrem Nur Çiftçi isimli renkli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin TL değerindeki "tarih" sorusu kafaları karıştırdı. Yarışmacı, çift cevap jokeri kullandığı soruda verdiği cevapla hayatının şokunu yaşadı. Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya verdiği öneri dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 01:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 02:20
Milyoner’de çift joker hakkını kullandı | Şaştı kaldı!

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner’de çift joker hakkını kullandı | Şaştı kaldı!

Yarışmaya katılan İrem Nur Çiftçi isimli yarışmacı, ilk 7 soruda başarılı bir performans sergiledi.

Milyoner’de çift joker hakkını kullandı | Şaştı kaldı!

Başarılı performans sergileyen yarışmacının 8. soruda karşısına "1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?" sorusu çıktı.

Milyoner’de çift joker hakkını kullandı | Şaştı kaldı!

SORU: "1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?"

ŞIKLAR
A: II. Mahmud

B: Abdülmecid

C: II. Abdülhamid

D: Abdülaziz

Milyoner’de çift joker hakkını kullandı | Şaştı kaldı!

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, soruda çift joker hakkını kullanarak soruya " A: II. Mahmud, B: Abdülmecid" şıkkını söyledi.