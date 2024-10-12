12 Ekim 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'e "Tarih" sorusu damga vurdu! Yarışmacı verdiği cevapla şaştı kaldı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan İrem Nur Çiftçi isimli renkli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin TL değerindeki "tarih" sorusu kafaları karıştırdı. Yarışmacı, çift cevap jokeri kullandığı soruda verdiği cevapla hayatının şokunu yaşadı. Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya verdiği öneri dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.10.2024 01:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 02:20