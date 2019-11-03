Milyoner tarihine geçti! Kim Milyoner Olmak İster 840.yeni bölüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 840.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 840.yeni bölümüne bir edebiyat sorusu damga vurdu. Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un Savaş ve Barış klasiğini joker kullanmasına rağmen bilemeyen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 840.yeni bölüme damga vuran o soru ve yeni bölümde sorulan bütün soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 04:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 04:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





