Mihriban Hurmacı’dan Özer Hurmacı’ya çifte dava! “Beni darbetti Özer’den boşanacağım”
Astroloji haritası nedeniyle boşanma kararı alan Özer-Mihriban Hurmacı çifti evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Mihriban Hurmacı, darp edildiği iddiasıyla eşine tekrar boşanma davası açtı.
Giriş Tarihi: 16.02.2022
09:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
09:51
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, Eylül'de 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı.
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Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti.
Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift, şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer" paylaşımında bulunmuştu.
ÇİFTE DAVA AÇTI
Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı.