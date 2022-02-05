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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın
7 yıl önce dünyaevine giren Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı evliliğinde sular durulmuyor. Astroloji haritasına baktırıp Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını iddia eden Mihriban Hurmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 05.02.2022 01:09Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 01:09