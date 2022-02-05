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Haberler Galeri Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

7 yıl önce dünyaevine giren Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı evliliğinde sular durulmuyor. Astroloji haritasına baktırıp Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını iddia eden Mihriban Hurmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 01:09
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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

Mihriban Hurmacı'nın, eski futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettikten sonraki anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla bir kadına şiddet vakası daha patlak verdi.

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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

Kanlar içindeki yüzünü ve ellerini paylaşan Mihriban Hurmacı eşi için, "Sen bir canavarsın" ifadelerini kullandı. O görüntülerden sonra birçok kullanıcıdan tepkiler art arda geldi.

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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Mihriban Hurmacı, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacıya karşı boşanma davası açmıştı.

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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

Bu davada 30 milyon TL talep edilmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçmişti.

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Mihriban Hurmacı paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: Özer Hurmacı sen bir canavarsın

Mihriban Hurmacı'nın sosyal medyada paylaştıkları kan dondurdu. Eski futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklayan Mihriban Hurmacı şikayetçi oldu.