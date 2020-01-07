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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Hollywood yıldızları, Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda İstanbul'a da geldi. 2 çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerine gezen Catherine Zeta Jones Hürrem Sultan Hamamı'nda 4 saat geçirirken Michael Douglas çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı gezdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:38
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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Eşi Michael Douglas ve 2 çocuğuyla İstanbul'u gezen Hollywood yıldızı Catherine Zeta Jones önceki gün Sultanahmet'teki Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'na gitti.

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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Çocukları Dylan ve Carys'in eşlik ettiği oyuncu, hamamda 4 saat terleyip kese yaptırdı.

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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

MİCHAEL DOUGLAS KAPALI ÇARŞI'YI GEZDİ

Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.

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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.