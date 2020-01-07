Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası

Hollywood yıldızları, Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda İstanbul'a da geldi. 2 çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerine gezen Catherine Zeta Jones Hürrem Sultan Hamamı'nda 4 saat geçirirken Michael Douglas çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı gezdi.