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Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’tan hamam ve Kapalı Çarşı sefası
Hollywood yıldızları, Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda İstanbul'a da geldi. 2 çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerine gezen Catherine Zeta Jones Hürrem Sultan Hamamı'nda 4 saat geçirirken Michael Douglas çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı gezdi.
Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:38
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