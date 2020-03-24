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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar
Mesut Özil, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalamasının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte karantinaya girmişti. Karantina süresini doldurup Londra'daki evine dönen Özil'in, hamile eşi Amine Gülşe'yi korumak için bir dizi önlem aldığı öğrenildi. İkilinin sosyal mesafeyi korumak için odalarını ayırdığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:14
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