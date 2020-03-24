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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

Mesut Özil, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalamasının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte karantinaya girmişti. Karantina süresini doldurup Londra'daki evine dönen Özil'in, hamile eşi Amine Gülşe'yi korumak için bir dizi önlem aldığı öğrenildi. İkilinin sosyal mesafeyi korumak için odalarını ayırdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:14
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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

Karantinaya giren Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan oyuncu eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

EVİNİ TEMİZLETTİ

31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

ODALAR AYRILDI

Özil, 26 yaşındaki eşiyle ayrı odalarda yatarken ikili, sadece gün içerisinde birlikte bahçe keyfi yapıyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin koronavirüs önlemi! Odalarını ayırdılar

Özil ile Gülşe, bir yandan koronavirüs endişesi yaşarken diğer yandan da anne-baba olmak için büyük heyecan taşıyor.