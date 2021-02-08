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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Merve Oflaz Allan Hakko ile aşkını ilan etti!
Oyuncu Merve Oflaz'ın Allan Hakko ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. Yaz aylarını birlikte geçiren ikili haklarında çıkan ilişki haberlerini reddetse de geçtiğimiz kasım ayında aynı evde yaşamaya başladıkları iddiası gündeme gelmişti. Bugüne kadar ilişkilerini gizli yaşayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Oflaz, birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan etti.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:18
Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen kasım ayında ise iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Merve Oflaz'ın, çoktan aynı evde yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çift hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.
İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİ
Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçirdi. Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti.
Sık sık Hakko'nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, "Benim beş yıllık bir ilişkim var" demişti.
Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Oflaz ile Allan Hakko, "Uzun zamandır arkadaştık, her şey çok güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.