Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Merve Boluğur, "Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı falan söyleyemem" diyerek yeni şarkısı #şşşşttt'i playback okudu. Yeni şarkısını okurken seyirciden beklediği reaksiyonu alamayan Boluğur. "Hadi canlanın, abi biraz ayağa kalkın" dedi ama yine olmadı.