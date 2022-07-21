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Merve Boluğur'un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı parçayla şarkıcılığa soyunmuştu. Geçtiğimiz hafta Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan Boluğur sesiyle alay konusu olmuştu. Artık mekanlarda sahne almaya başlayan ünlü ismin bilet fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte Merve Boluğur'un bilet ücreti...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:22
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Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından ekranlara ara verdi.

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Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Bir süredir oyunculuk yapmayan Boluğur, son olarak şarkıcılığa soyundu.

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Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Şimdilerde müziğe yönelen Merve Boluğur, "Şşşttt" adlı şarkısını ardından ikinci şarkısını çıkarmaya hazırlanıyor.

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Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Şarkıcılığa soyunana Merve Boluğur, Alaçatı'da konser veren Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenen Tilbe, Boluğur'u sahneye davet etti.

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Merve Boluğur’un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...

Merve Boluğur, "Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı falan söyleyemem" diyerek yeni şarkısı #şşşşttt'i playback okudu. Yeni şarkısını okurken seyirciden beklediği reaksiyonu alamayan Boluğur. "Hadi canlanın, abi biraz ayağa kalkın" dedi ama yine olmadı.