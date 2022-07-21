21 Temmuz 2022, Perşembe
Merve Boluğur'un konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı! Sesiyle alay konusu olmuştu...
Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı parçayla şarkıcılığa soyunmuştu. Geçtiğimiz hafta Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan Boluğur sesiyle alay konusu olmuştu. Artık mekanlarda sahne almaya başlayan ünlü ismin bilet fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte Merve Boluğur'un bilet ücreti...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:22
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