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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı! Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!
Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Youtube kanalı açmasının ardından şarkıcı olmaya hazırlanan Boluğur, şimdi de resme merak sardı. Yaptığı tabloyu paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Bir tek bu kalmıştı yapmadığın" gibi mesajlar attı.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:21
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı. İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resme merak sardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TAKİPÇLERİ Tİ'YE ALDI
Yaptığı tabloyu Instagram'dan paylaşan oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek bu kalmıştı yapmadığın, şimdi tam oldu" gibi mesajlar göndererek oyuncuyu ti'ye aldı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA"
Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.
Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.