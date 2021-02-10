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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti. Youtube kanalı açmasının ardından şarkıcı olmaya hazırlanan Boluğur, şimdi de resme merak sardı. Yaptığı tabloyu paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Bir tek bu kalmıştı yapmadığın" gibi mesajlar attı.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:21
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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı. İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resme merak sardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

TAKİPÇLERİ Tİ'YE ALDI

Yaptığı tabloyu Instagram'dan paylaşan oyuncuya, sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek bu kalmıştı yapmadığın, şimdi tam oldu" gibi mesajlar göndererek oyuncuyu ti'ye aldı.

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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA"

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.

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Merve Boluğur'a takipçilerinden tepki: Bir tek bu kalmıştı!

Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.