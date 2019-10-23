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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Merve Boluğur geçtiğimiz Mayıs ayında tanımadığı bir numaradan tehdit mesajları aldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyaya yayarım" şeklinde aldığı tehdit mesajını delil olarak sunamadı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 13:27
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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Merve Boluğur'a geçtiğimiz Mayıs ayında bir mesaj geldi. Mesajı atan "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" deyip ünlü oyuncuyu tehdit ederek ondan para istedi.

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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi. Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespiti için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Savcılığa ifade veren oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Yürütülen soruşturmada dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

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Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı