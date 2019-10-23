Merve Boluğur'a müstehcen görüntü şantajı yapılmıştı! Mahkemeden karar çıktı

Merve Boluğur geçtiğimiz Mayıs ayında tanımadığı bir numaradan tehdit mesajları aldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyaya yayarım" şeklinde aldığı tehdit mesajını delil olarak sunamadı.